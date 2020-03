et Thomas Hugues

publié le 10/03/2020 à 20:00

Quel candidat démocrate affrontera Donald Trump aux prochaines élections présidentielles américaines en novembre prochain ? Joe Biden et Bernie Sanders sont les deux favoris à l’investiture démocrate. Mais qui sont-ils et quel est leur parcours ? On retrace leur destin avec notre correspondant aux Etats-Unis Philippe Corbé.

Qu'est-ce que le Super Tuesday ? Quand connaîtra-t-on le nom du vainqueur de ces primaires démocrates ? D’où vient Bernie Sanders ? Ou se place-t-il sur l'échiquier politique américain ? Pourquoi plait-il tant aux jeunes américains ? Dans quel milieu social Joe Biden est-il né ? Quel drame personnel a-t-il vécu alors même qu'il venait d'être élu plus jeune sénateur en 1972 ?

Notre invité nous expliquera également comment Donald Trump axera sa stratégie de campagne en fonction de la victoire de Bernie Sanders ou de celle de Joe Biden. Il nous racontera enfin pourquoi Barack Obama n'a pour l'instant pas pris position pour son ancien vice-président Joe Biden, et le rôle que jouera certainement l'ancien président lorsque le candidat démocrate sera investi et que la campagne face à Donald Trump débutera vraiment.



A écouter : Une lettre d'Amérique, un podcast RTL Originals.