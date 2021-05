publié le 14/05/2021 à 19:03

Il rêvait sûrement d'une entrée en campagne pour les régionales un peu plus sereine, Renaud Muselier. Le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vient de dévoiler à Marseille sa liste incluant des membres de la République en Marche. Dans son camp, beaucoup demandent à ce que l'investiture lui soit retirée, ce que la tête de liste ne goûte guère. Pour lui, ce n'est ni plus ni moins faire le jeu du Front National.

Renaud Muselier s'est exprimé sur le sujet ce vendredi 14 mai à Marseille : "Ceux qui se compromettent aujourd'hui, en appelant à ne pas voter pour moi, sont des irresponsables et le soutien de fait, le seul traître de cette élection Thierry Mariani. Et je leur pose la question : vont-ils demander l'exclusion de Laurent Wauquiez qui a des élus de la majorité présidentielle dans sa propre majorité dont des parlementaires ? Vont-ils arrêter de soutenir Valérie Pécresse, qui a annoncé hier qu'elle associait des élus qui ont soutenu la République en Marche ?", questionne le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ce dernier poursuit, à propos de ses détracteurs : "Ils remettent en cause la ligne rouge héritée par la fondation du RPR, de l'UMP, et des Républicains. Pas de compromission à l'extrême droite et le Front national. Ma famille politique aura réglé ce débat qui la ronge plutôt que de m'envoyer des fatwas par communiqués de presse", a martelé Renaud Muselier.

Les chefs de file pour les régionales ont jusqu'à lundi midi pour déposer leurs listes en vue du scrutin des 20 et 27 juin.

