Double meurtre dans les Cévennes : le père du fugitif l'appelle à se rendre

publié le 13/05/2021 à 13:32

La traque continue. Depuis 48 heures, 280 gendarmes, 8 hélicoptères et le GIGN tentent de retrouver un homme âgé de 29 ans, qui a pris la fuite tôt dans la matinée du mardi 11 mai après avoir abattu le patron et un employé de la scierie dans laquelle il travaillait, aux Plantiers, dans le Gard.

Ce jeudi 13 mai, son père l'appelle à se rendre. "J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant, mon fils fais-moi confiance", clame Frédéric Marcone dans un message audio transmis via la gendarmerie. "Valentin, c'est papa, je t'aime, on t'aime, (...) nous sommes tous avec toi, bisous, papa."



La gendarmerie de l'Hérault a lancé un appel à témoins pour obtenir toute information concernant le fugitif. "Valentin Marcone, 29 ans, est susceptible d'être porteur d'une arme de poing et d'une carabine de précision", écrit la gendarmerie du département qui précise que "vous ne devez en aucun cas intervenir vous-mêmes".

Le fugitif en question mesure 1,70m, de type européen et de corpulence moyenne. Il a les cheveux courts châtains et portait une veste de camouflage à capuche au moment de sa disparition. Les forces de l'ordre quadrillent depuis 2 jours, une zone de 15km2 dans laquelle se trouverait le fugitif. Une zone montagneuse et rocailleuse, "difficile d'accès", nous disait ce mercredi matin, le maire de la commune des Plantiers.

#AppelATemoins @procureurNimes Valentin MARCONE,

suspecté du double homicide du village des Plantiers (30) a pris la fuite. Si vous l’avez vu ou si vous avez des

info le concernant, ☎️

gendarmerie du Gard au 04 66 38 67 22. Vous ne devez en

aucun cas intervenir vous-mêmes. pic.twitter.com/GfqVxrCJia — Gendarmerie de l'Hérault (@Gendarmerie_034) May 13, 2021