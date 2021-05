Régionales 2021 : un tour de chauffe pour le RN avant 2022 ?

publié le 14/05/2021 à 10:55

En 2015, le Rassemblement National était très haut dans les sondages et donné gagnant dans les Hauts-de-France et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La mise en place de fronts républicains avait finalement empêche Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen, toutes les deux candidates à l'époque, de prendre la tête de ces régions.

Six ans plus tard, le RN est encore une fois à des niveaux importants dans les sondages, et la situation pourrait être différente à présent. Pour Astrid de Villaines, cheffe du service politique au HuffPost, "2015, cela paraît très loin". Selon elle, deux éléments essentiels ont changé en six ans : en Paca, le RN est représenté par un ancien membre des Républicains, Thierry Mariani, et rien ne garanti que la gauche se retirerait au second tour, ce qui avait été fait en 2015.

"Si, sur le terrain, les propos semblent tendre vers un affaiblissement du front républicain, dans les sondages, on voit qu'il reste un barrière", tempère Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, citant une étude Kantar selon laquelle 42% des électeurs LR et 62% des électeurs de gauche à vouloir "barrer le RN".