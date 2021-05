publié le 14/05/2021 à 05:41

Trois jours après le double meurtre dans les Cévennes, le principal suspect reste introuvable : caché dans les bois, armé d’un pistolet automatique et d’un fusil à lunette, le fugitif n'a toujours pas été interpellé. 350 gendarmes quadrillent désormais la zone où il pourrait se trouver, dans le secteur du village des Plantiers (Gard).

Sibylle, qui vit dans le secteur avec ses enfants, n’est pas surprise des difficultés rencontrées par les enquêteurs. "On est dans un pays de chasseurs, si son délire c’était d’être dans la nature, je l'imagine très bien se mouvoir. Quand je vois comment mes enfants de trois ans crapahutent, j’imagine bien que 25 ans plus tard, le gars doit être fort. On entend les hélicos tourner la nuit, le jour, plus ou moins près, c’est assez anxiogène”.

Aucun indice de la présence du fugitif n’a été révélé. Âgé de 29 ans, il possède un profil de survivaliste, spécialiste du camouflage. Il semble connaître parfaitement ce terrain de moyenne montagne dans lequel il s'est réfugié. Jeudi, son père lui a lancé un appel à se rendre, assurant qu’il n’y aurait pas de coup de feu.

À écouter également dans ce journal

Football - L’AS Monaco s’est qualifié jeudi pour la finale de la Coupe de France après sa large victoire contre le GFA Rumilly-Vallières, club de National 2 (5-1). Les Monégasques joueront contre le PSG le 19 mai.

États-Unis - Le président américain Joe Biden a salué jeudi un "grand jour" dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 après l'annonce de la levée de la recommandation du port du masque pour les personnes vaccinées.

Conflit israélo-palestinien - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a interdit tout rassemblement en soutien à la Palestine à Paris, au prétexte que des manifestations similaires avaient donné lieu à des débordements en 2014. En revanche, elles pourront se tenir dans d'autres villes.