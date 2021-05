publié le 05/05/2021 à 08:43

Christian Jacob et Thierry Mariani ne se sont vraisemblablement pas quittés bons amis. Au micro de RTL, le premier, président des Républicains, a estimé que le second, candidat du Rassemblement National dans la région Sud, avait "autant de convictions qu'un chien devant un sac de croquettes".

Reconnaissant qu'il y avait "un risque" de voir le RN passer dans cette région, Christian Jacob s'en est pris à Thierry Mariani, anciennement député LR. "Il a fait le tour de l'échiquier" politique, a-t-il asséné à l'égard de son ancien allié.

Le président de LR n'a pas non plus hésité à rappeler les échecs électoraux du candidat du Rassemblement National qui, député des Français de l'étranger entre 2012 et 2017, avait terminé quatrième lors de sa campagne de réélection. "Quand vous êtes député sortant, finir quatrième, ça veut dire l'immensité de votre investissement et de votre travail", a ironisé Christian Jacob.

La campagne des Républicains dans la région Sud a été perturbée par l'annonce d'une alliance entre LR et LaREM faite par Jean Castex. Aucun accord n'a finalement été passé, a confirmé Christian Jacob ce mercredi 4 mai sur RTL.