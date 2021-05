publié le 12/05/2021 à 07:43

La liste RN conduite par Thierry Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur arriverait en tête du premier et, pour la première fois, du deuxième tour des régionales en cas de triangulaire, devant la liste LR de Renaud Muselier, selon deux sondages publiés mardi. Le parti de Marine le Pen arriverait en tête du premier tour avec 36% (+5% par rapport au dernier sondage d'avril) dans l'hypothèse du maintien d'une liste de la majorité présidentielle.

Selon un sondage IFOP Fiducial pour LCI, il devancerait la liste conduite par le président de la région sortant, Renaud Muselier (LR, UDI) qui obtiendrait 27%, celle de l'écologiste Laurent Félizia (EELV, PS, PCF), à 13%, celle des Marcheurs menée par la secrétaire d'État Sophie Cluzel à 11% et une liste des insoumis conduite par Marine Lesure 7%.

Dans l'hypothèse d'une liste LR soutenue par la majorité présidentielle, le RN augmenterait encore son score avec 38% des voix. La liste LR-LaREM de Renaud Muselier obtiendrait 34% et celle de Laurent Félizia 14%, les insoumis restant à 7%. Selon ce sondage, même au second tour, en cas de triangulaire, Thierry Mariani (RN) l'emporterait avec 41% des voix, devant Renaud Muselier (LR-LaREM) 39% des voix et Jean-Laurent Félizia 20%.

Tendance confirmée par un second sondage

Cette tendance est confirmée par un second sondage Ipsos/sopra stéria pour France Télévision. Selon cette étude, le RN arriverait en tête du premier tour avec 39% contre 34% pour une liste LR-LaREM, 20% pour la gauche alliée aux écologistes et 5% pour les insoumis. Au second tour, dans l'hypothèse d'une triangulaire, le RN l'emporterait avec 40% des voix devant LR-LaREM 36%, la liste de gauche et des écologistes obtenant 24%.

Le sondage Ifop a été réalisé par questionnaire auto-administré du 6 au 10 mai auprès de 954 personnes inscrites sur les listes électorales extraites de 1.054 personnes représentatives de la population de la région. Le sondage Ipsos a été réalisé du 8 au 10 mai, par internet, auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatives de la population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.