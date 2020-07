publié le 08/07/2020 à 17:00

C'est l'une des surprises de ce nouveau gouvernement Castex : Gérald Darmanin a quitté son poste de ministre de l'Action et des Comptes publics pour devenir ministre de l'Intérieur. Pour sa première interview en tant que "premier policier de France", Gérald Darmanin est l'invité de RTL Matin ce jeudi 9 juillet à 7h45.



Première mission du nouveau ministre de l'Intérieur : retisser des liens avec les policiers. Pour son premier déplacement, Gérald Darmanin a choisi ce mardi 7 juillet Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne) pour rendre hommage à une jeune policière tuée trois jours plus tôt. Il a reçu ce mercredi 8 juillet les syndicats de police.

La nomination de Gérald Darmanin interroge alors qu'il est visé par une plainte pour viol. De nombreux Français se sont étonnés de cette promotion du jeune sarkozyste alors que les violences faites aux femmes sont grande cause du quinquennat. Jean Castex et le gouvernement rappelle son droit à la présomption d'innocence.

7h54 - "Il est évident que la sécurité des Français demande un ministre à 100 %. Le matin, je pense aux Français, le midi je pense à eux, le soir je pense à eux, la nuit je pense manifestement à eux. J'aime les policiers et les gendarmes", confie en conclusion Gérald Darmanin. Il va réunir l'équipe municipale de Tourcoing ce week-end pour les en informer.



7h53 - "En tant que ministre de l'Intérieur, je suis le ministre qui permet les libertés", estime Gérald Darmanin.



7h50 - "Je ne commente pas les affaires de justice. Il y a eu 3 décisions de justice en 3 ans qui me sont favorables. On peut penser que j'ai le droit à la présomption d'innocence. Comme tout citoyen, je suis à la disposition de la justice", explique Gérald Darmanin, qui dit n'avoir "absolument" rien à se reprocher. Il a "écrit" à la justice pour que ni lui, ni son cabinet n'aient d'information sur ce dossier le concernant. "Je marche la tête haute et j'ai le droit à la présomption d'innocence. La décision qui a été rendue est une décision de forme, qui ne remet en aucun cas le fond en question."



7h49 - "La République, c'est Félix Eboué qui rejoint le premier le général de Gaulle. Le racisme n'a rien à voir avec les valeurs républicaines. La quasi-totalité des Français connaisse aucun sentiment raciste. Il y a dans la gendarmerie [comme partout] des gens qui ne respectent pas les valeurs de la République. Je suis prêt à me faire engueuler pour tous ceux qui font très bien leur travail", explique le ministre.



7h48 - "C'est une chance pour la République qu'E. Dupond-Moretti vienne dans le débat public, qui est rempli de beaucoup d'attaques. Avec E. Dupond-Moretti, nous travaillerons pour le bien commun", déclare Gérald Darmanin à propos de son collègue de la Justice.



7h47 - "Je ne pense pas qu'il faille se comparer à quelqu'un. J'espère être un ministère de l'Intérieur à qui les forces de l'ordre pourront dire dans quelques mois, quelques années, 'vous nous avez redonné la fierté d'être policiers'", explique le ministre.



7h46 - "Rentrer à Tourcoing n'est pas une sanction. C'est même un déchirement de quitter sa ville. Le Président et le Premier ministre m'ont proposé d'incarner cette protection au ministère de l'Intérieur", explique Gérald Darmanin.



7h45 - "La reconnaissance, c'est important, estime Gérald Darmanin. Mon prédecesseur, Christophe Castaner, je veux lui rendre hommage." Le nouveau ministre a rappelé les nombreuses crise qu'a du traverser son prédecesseur : incendie de Notre-Dame, Covid-19, etc. "Quand on est à la tête du ministère de l'Intérieur, on pense qu'il y a quelqu'un sur le terrain qui peut mourir", confie le premier flic de France.



7h44 - Le ministre de l'Intérieur réagit à l'agression d'un chauffeur de bus qui a demandé à des passagers de mettre un masque. "Ce chauffeur de bus représentait l'autorité. C'est pour cela que le drame arrive. On ne peut que s'incliner devant cela. Je suis élu local dans une ville difficile. Ce n'est pas par des grands discours qu'on peut rétablir la paix sociale", estime Gérald Darmanin. "Le ministère de l'Intérieur est le premier ministère social de France. Quand on a de l'argent, on peut payer soi-même sa sécurité. (...) On a besoin de protection quand on est pauvre (...). Ce que je veux dire aux forces de gendarmerie et de police, c'est qu'ils sont là pour protéger les plus faibles d'entre nous."



7h43 - Gérald Darmanin sera à Mérignac pour rendre les hommages militaires à la jeune policière tuée samedi. Il promet de "protéger" les forces de l'ordre. "Les gendarmes, les policiers, les sapeurs pompiers nous protège. Il me semble que le ministre de l'Intérieur protège ceux qui nous protègent", explique-t-il.



7h42 - L'interview de Gérald Darmanin débute en direct sur RTL.



