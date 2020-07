Lot-et-Garonne : un sexagénaire décède dans le crash de son ULM

publié le 05/07/2020 à 22:03

Un sexagénaire est mort dimanche 5 juillet à Sos (Lot-et-Garonne) dans le crash du petit engin motorisé à hélice qu'il pilotait, a-t-on appris auprès des pompiers et de la gendarmerie.

Âgé de 64 ans et originaire de la région toulousaine, le pilote de cet appareil de type autogire, petit aéronef ressemblant à un hélicoptère, était coincé sous l'appareil et déjà décédé quand les secours, alertés par des témoins à la mi-journée, sont arrivés sur place, ont indiqué les pompiers. D'après la gendarmerie, des témoins ont vu l'appareil prendre feu à la suite de l'explosion de son moteur, avant de tomber à pic et de se fracasser au sol.

L'enquête, qui doit permettre de déterminer les circonstances exactes de l'accident, a été confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens (GTA) de Mérignac (Gironde). Un autogire est un aéronef dont la sustentation est assurée par un rotor tournant en roue libre et dont la propulsion est rendue possible par une hélice et un moteur.