publié le 07/07/2020 à 16:34

Fraîchement promu au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin doit déjà affronter certains obstacles. En plus de la reprise des investigations concernant une plainte pour viol en 2009, des tweets postés entre 2012 et 2013 refont surface sur les réseaux sociaux.

Alors député UMP du Nord, avant d'être élu maire de Tourcoing en 2014, Gérald Darmanin n'a pas hésité à partager son opposition au mariage homosexuel, reconnu en France en 2013.

Le 2 juin de cette même année, il écrivait : "Il convient donc de rappeler que la loi pour le mariage homosexuel n'oblige pas les maires à célébrer les mariages personnellement. Si je suis maire de Tourcoing, je ne célébrerai pas personnellement de mariages entre deux hommes et deux femmes."

Il convient donc de rappeler que la loi pour le #mariagehomosexuel n'oblige pas les maires a célébrer les mariages personnellement — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 2, 2013

Plus tôt en 2012, l'ancien ministre de l'Action et des Comptes publics tweetait : "mariage homosexuel et adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue ?" ou encore "Incapable de redresser le pays économiquement, le PS propose de néfastes réformes de société : vote des étrangers, mariage homo, euthanasie".

Accusé de viol et de harcèlement sexuel, l'homophobe notoire Gérald Darmanin, opposant au mariage pour tou.te.s, devient ministre de l'intérieur !#RemaniementMinisteriel pic.twitter.com/AcGZJOt73V — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) July 6, 2020

Par ailleurs, le nouveau ministre de l'Intérieur n'hésite pas à afficher son soutien à la #manifpourtous, "en route pour la manif pour tous" partageait-il en 2013 mais encore "Énorme mobilisation pour la #manifpourtous. Je crois que les responsables du PS auraient mieux fait de se taire..."

Énorme mobilisation pour la #manifpourtous. Je crois que les responsables du #PS auraient mieux fait de se taire... — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 26, 2013

Les réactions à sa nomination ne se sont pas fait attendre, en plus de ces vieux tweets exhumés, une pétition a été lancée "Pour un gouvernement qui ne promeut ni racisme, ni culture du viol, ni LGBTQIA+phobies".

Cette pétition, signée par près de 9.000 personnes à l'heure actuelle, demande, "au nom de toutes les victimes de viols, d’actes LGBTQIA+phobes, de violences sexistes et de racisme", la démission de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. Elle exige également que les membres du gouvernement ne soient "impliqués dans aucune affaire, de surcroît quand il s'agit de viol, de racisme, d'actes misogynes et/ou LGBTQIA+phobes.