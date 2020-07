et Benoît Collet

publié le 06/07/2020

Darmanin à l'Intérieur : "C'est plutôt rassurant pour nous"; dit un syndicat de police

Pour Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de policiers Synergie officiers, la nomination de Gérald Darmanin à l'Intérieur est plutôt une bonne nouvelle pour sa profession. "C'est quelqu'un qui est attaché à l'autorité de l'État, c'est plutôt rassurant pour nous", a-t-il assuré sur l'antenne de RTL.

Pour Patrice Ribeiro, le nouveau ministre de l'Intérieur devrait avoir deux missions prioritaires à gérer à court-terme : "Retisser le lien entre les citoyens et les policiers, rompu par Christophe Castaner" et "réarmer moralement et matériellement les forces d'ordre".

La nomination de Gérald Darmanin à ce poste ne semble pas étonner dans les commissariats. "C'est une suprise sans l'être. Darmanin a toujours gardé des liens avec la Sarkozie et il est très fidèle au président", analyse Patrice Ribeiro.