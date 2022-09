ÉDITO - Fête de l'Humanité : "Ça a sévèrement tiraillé" à gauche, selon Alba Ventura

Un week-end loin d'être à la fête. Ce samedi 10 et ce dimanche 11 septembre, la gauche n'était pas vraiment à la fête pour la traditionnelle "Fête de l'Huma", organisée en Essonne. Cela a sévèrement tiraillé. Il faut dire que Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, a mis les pieds dans le plat.



Et pour cause, il a dit. "La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage." On imagine l’émoi à la fête de l'Huma. Mais bon, Fabien Roussel dit ce qu’ont toujours dit les communistes : le travail, c'est essentiel. C’est participer à une œuvre collective. C’est par le travail que l’on finance aussi la solidarité. En disant cela, il n’est pas de droite Fabien Roussel. Il est profondément communiste.



Si les Insoumis s'insurgent, ce n'est pas le cas de tous. François Ruffin est sur la même ligne que Fabien Roussel. Lui aussi pense qu’il faut parler à cette France qui dénonce les "assistés" et à qui il faut parler de Travail. Un électorat qui s’est laissé séduire par Marine Le Pen. Mais il est un peu seul.



Parce que chez les Insoumis, on pense plutôt que le travail est une souffrance. Que ce n’est pas la peine de se "crever" pour un patron qui vous exploite. Ils pensent que c’est le rôle de l'État de verser un revenu garanti et un revenu étudiant et ils pensent que l’on finance tout ça en taxant les riches qui s’en mettent plein les poches. Alors, ne vous méprenez pas, Fabien Roussel pense aussi qu’il faut taxer les plus riches. Mais pour les Insoumis le travail n’est pas central



Eux préfèrent souligner que les "allocs sont une magnifique conquête sociale et une fierté". Évidemment que les allocs sont une magnifique conquête sociale qui aident à ne pas sombrer. Mais, la fierté, c’est lorsqu’on arrive à sortir des gens des allocations pour les emmener vers le travail.

Deux gauches irréconciliables ?

On pensait que les deux gauches irréconciliables dont parlait Manuel Valls, c'était la droite du PS et les Mélenchonistes. On s’aperçoit qu’il y a beaucoup plus de gauches irréconciliables...comme celles de Fabien Roussel et de Jean-Luc Mélenchon.



Irréconciliables sur de nombreux sujets. Sur le nucléaire, Roussel incarne le communisme industriel des années 1950 et 1960. Sur la sécurité : la police tue, d'un côté, on a besoin d’assurer la sécurité des gens, de l'autre. Sur la viande, où le communiste défend les producteurs et les classes populaires qui doivent se nourrir et qui sont loin des histoires de bobos qui mangent du quinoa.



Tout cela montre bien que cette gauche unie, a des lignes de fractures qui sont fondamentales. Ce ne sont pas seulement des "lignes de fractures". Durant ce même week-end, à la fête de l’Humanité, Fabien Roussel a autant taclé la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon que son arrogance. Le leader des Insoumis avait accepté de prononcer un discours, mais pas de débattre avec les autres chefs de partis : surtout ne pas se mettre au même niveau que les autres.

