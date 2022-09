ÉDITO - LFI : "Jean-Luc Mélenchon, c'est le gourou de la bande", dénonce Alba Ventura

La députée LFI Clémentine Autain a jeté un pavé dans la mare en appelant à revoir l'organisation de La France Insoumise. Elle a ainsi mis les deux pieds dans le plat en disant : "Chez LFI, on arrive aux limites du gazeux".

Elle s'est d'ailleurs fait remettre à sa place par Jean-Luc Mélenchon qui lui a rétorqué qu'il valait mieux se mordre la langue avant de parler. Selon le dictionnaire, le mot gazeux se définit par un état de la matière dans lequel un corps n'a ni forme ni volume. Dit comme ça, on ne voit pas bien ce que ça peut donner.

Mais Clémentine Autain a raison, il n'y a rien de structuré dans ce parti. Les Insoumis c'est un club dans lequel il y a un peu de tout : des anticapitalistes, des indigénistes, certains qui s'indignent quand on expulse un imam qui s'oppose aux valeurs de la République. D'autres regrettent qu'on ne s'occupe pas davantage des classes populaires.

Jean-Luc Mélenchon, le gourou de la bande

Finalement, la seule chose qui unit ces gens, c'est Jean-Luc Mélenchon, un leader qui est dans la toute puissance. Il rentre de voyage et demande à ses députés de venir recueillir sa parole. C'est le gourou de la bande. À part lui et quelques amis, il est difficile d'exister. François Ruffin s'en était déjà plaint lui aussi mais n'en déplaise à Clémentine Autain, ce n'est pas prêt de changer.

En effet, qui peut croire que le leader Insoumis peut lâcher la barre même d'une main ? Jean-Luc Mélenchon passe son temps à compter les points et demi-points qui vont lui manquer pour gagner. On dirait De Funès dans l'Avare qui compte ses sous. Aux législatives, il est passé à 0,21% au premier tour d'avoir une majorité relative et à un point au second tour. Il était quasiment Premier ministre. Si seulement il y avait eu 2% de jeunes en plus chez les moins de 26 ans qui avaient voté pour lui c'était plié, ça s'est joué à 2% de jeunes.

Le vrai danger pour Jean-Luc Mélenchon est à l'extérieur. Ce sont ses alliés, son alliance électorale avec la Nupes, les socialistes, les Verts, les communistes. Ils ont de grosses divergences sur l'Ukraine, l'Europe et la sécurité, ils vont devoir préparer la suite. Les Verts ont déjà prévenu qu'aux Européennes, dans deux ans, ils iraient seuls. Le PS va se poser la question de reprendre son autonomie. L'alliance que Jean-Luc Mélenchon a constituée, et qui est un coup de génie, risque bien elle aussi de devenir gazeuse.

