EELV : Sandrine Rousseau et Julien Bayou, deux chefs pour un parti ?

Des polémiques sur fond de refondation. Au sein d'Europe Écologie-les Verts, l'heure est à la réflexion idéologique. Le parti fait le bilan post-élections présidentielle et législatives de sa ligne politique afin d'éviter d'être dissous dans la Nupes.

En parallèle, les écologistes cherchent à peser dans le débat politique, au risque de provoquer l'ire d'une partie de la classe politique. Lors d'une table ronde à Grenoble, la députée écologiste Sandrine Rousseau a estimé qu'il fallait "changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité".

Barbecue, jets et piscines privés... Les propositions fusent de la part des leaders du parti, Julien Bayou et Sandrine Rousseau. Un contraste avec la discrétion de l'ancien candidat EELV à l'élection présidentielle, Yannick Jadot.

Sandrine Rousseau, cheffe de file EELV ?

Laurent Alexandre, polémiste au sein de l'émission On refait le monde, juge que Sandrine Rousseau s'est imposée médiatiquement. "On voit que dans la guerre actuelle à l'intérieur d'Europe Écologie-Les Verts, il faut avoir une part de marché médiatique la plus forte possible. Elle a parfaitement compris qu'en étant ultra-clivante, en étant totalement provocante, elle allait passer dans tous les médias et écrabouiller médiatiquement Yannick Jadot", a-t-il expliqué. D'après lui, "cette stratégie est à l'heure tous les jours (...) On ne parle plus que de Sandrine Rousseau qui a pris le leadership du côté des écologistes".

Le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou n'est pas en reste. Ce dernier a défendu Sandrine Rousseau et ses propos sur le barbecue. "C'est très étayé, a-t-il réagi. Le régime carnée est plus pollueur effectivement et comme les hommes mangent plus de viande rouge et deux fois plus de charcuterie que les femmes, oui il y a une approche genrée des comportements alimentaires". Et d'ajouter : "Dans ce sujet, il y a la question de l'éducation aux goûts alimentaires. Les personnes nées dans les années 70 ou 80 ont grandi avec l'idée qu'il fallait de la viande à chaque repas. C'est très difficile de s'en départir".

Julien Bayou mise sur l'Assemblée

Julien Bayou a aussi imposé dans le débat la question de la fin des jets et des piscines privés. Dans un entretien à Libération, le député EELV expliquait : "Il est temps de bannir les jets privés. C’est la mesure qui pénalise le moins de monde pour l’impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du climat. Et c’est une question de justice. Comment demander des efforts à la population, comment imaginer une transition juste, si les plus riches sont complètement exonérés de tout ?".

Le député compte bien peser à l'Assemblée nationale. "J'ai été élu député en juin et je termine un mandat de trois ans extrêmement exigeant. Je vais pouvoir me concentrer à l'Assemblée sur le travail parlementaire et passer la main à la nouvelle équipe qui prendra la relève", expliquait-il lors des journées d'été EELV. Une échéance qui n'a pas échappé à Sandrine Rousseau qui pourrait briguer la tête du parti.

