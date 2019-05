publié le 26/05/2019 à 17:59

Le taux de participation aux élections européennes en métropole s'est élevé dimanche à 17 heures à 43,29%, soit une hausse de huit points par rapport à la même heure en 2014 (35,07%), a annoncé le ministère de l'Intérieur.



Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont voté ce dimanche à la mi-journée dans la station balnéaire du Touquet (Pas-de-Calais), où ils possèdent une maison. Après avoir accompli son acte de citoyen, un peu en retard par rapport à ce qui était annoncé, le chef de l'État s'est offert un long bain de foule de trente minutes, au cours duquel il a pu échanger avec des passants.

Le Parlement européen prévoit de publier ses premières projections en sièges vers 20h (18h GMT), heure à laquelle les premiers chiffres du scrutin en France seront dévoilés. Les résultats définitifs seront quant à eux annoncés à partir de 23 heures.

18h17 - Plusieurs inconnues doivent encore être dévoilées : pourquoi le taux de participation est-il plus élevé qu'en 2014 lors du précédent scrutin ? Est-ce que les jeunes se sont mobilisés ? Selon Pierre-Hadrien Bartoli, directeur d’études politiques-opinion chez Harris Interactive France, "les jeunes se sentent moins concernés par les élections et moins représentés. Les jeunes ne savent pas aussi qu'ils sont d'office inscrits sur les listes électorales à 18 ans".



18h07 - Sur RTL, Pierre-Hadrien Bartoli, directeur d’études politiques-opinion chez Harris Interactive France, explique que "plus de 1 Français inscrit que les listes électorales sur 2 se serait déplacé pour voter. Cela fait 25 ans que l'on n'a pas vu ce résultats".



18h05 - En attendant les résultats des élections européennes à 20 heures, le taux de participation est attentivement scruté. La participation attendue s'élève de 52% à 54% en métropole, selon les estimations de l'Ifop-Fiducial et Harris-Interactvie/Epoka.

Bonjour et bienvenue dans ce live pour suivre cette édition spéciale consacrée aux élections européennes.