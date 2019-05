publié le 26/05/2019 à 23:35

En Italie, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, le ministre de l'intérieur italien, remporte les élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste de la Ligue est arrivée en tête de ce scrutin avec un score compris entre 27 et 31 % des suffrages, selon les premières estimations. Le parti devance ainsi la liste du Parti démocrate qui a récolté entre 21 et 25 % des voix et celle du du Mouvement Cinq Étoiles avec entre 18,5 et 23 %.



Lors des précédentes élections en 2014, le Parti Démocrate était arrivé en tête du scrutin avec 40,81% des votes, devançant la liste Mouvement 5 étoiles qui pointait à 21,15%.

Il y a cinq ans, à l'échelle européenne, les conservateurs du Parti populaire européen (PPE) étaient en tête avec 212 sièges sur 751, contre 186 pour les socialistes. Les libéraux obtenaient 70 eurodéputés, les Verts 55.