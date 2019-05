et AFP

publié le 26/05/2019 à 22:29

Message reçu "cinq sur cinq". Le Premier ministre Édouard Philippe a accueilli dimanche "avec humilité" les résultats des élections européennes qui ont vu le Rassemblement national arriver en tête devant La République en marche, malgré l'engagement du chef de l'État Emmanuel Macron dans la campagne pour faire rempart à l'extrême-droite.



"Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on a gagné", a-t-il estimé lors d'une courte allocution ce dimanche 26 mai, alors que l'entourage du Président s'attachait à minimiser la défaite en soulignant le "score honorable" réalisé par la liste de Nathalie Loiseau, créditée d'entre 22% et 23% des voix, contre 23% à 24% des suffrages pour la formation de Marine Le Pen, selon les dernières estimations.

Tirant la leçon de cette défaite, le Premier ministre promet un acte 2 du quinquennat à la hauteur des exigences des Français. "Beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que l'heure est aux solutions de repli, aux solutions d'extrêmes, ce message nous l'avons reçu cinq sur cinq, comme nous avons reçu le message sur l'urgence écologique", a-t-il assuré, précisant qu'il sera "dès demain à pied d'oeuvre pour poursuivre le projet du Président et de la majorité".