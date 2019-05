Résultats européennes 2019 : découvrez les scores de tous les partis

publié le 26/05/2019 à 22:45

Qui siégera au Parlement européen ? De La République En Marche, en passant par les "gilets jaunes" et le parti Pirate, 34 listes avaient été publiées au Journal Officiel pour les européennes. Seuls certains partis se répartiront pourtant les 74 sièges d’eurodéputés incombant à la France après la tenue des élections européennes ce dimanche.



Le score de chaque liste :

- 23,7 % pour la liste "Prenez le pouvoir" conduite par Jordan Bardella et soutenue par le Rassemblement National, soit 23 sièges.



- 22,4 % pour la liste "Renaissance" conduite par Nathalie Loiseau et soutenue par La République en Marche, le MoDem, Agir et le Mouvement Radical Social - Libéral, soit 21 sièges.



- 13,2 % pour la liste "Europe Écologie" conduite par Yannick Jadot et soutenue par Europe Ecologie Les Verts, soit 12 sièges.



- 8,2 % pour la liste "Union de la droite et du centre" conduite par François-Xavier Bellamy et soutenue par les Républicains et Les Centristes, soit 8 sièges.



- 6,3 % pour la liste "La France Insoumise" conduite par Manon Aubry et soutenue par La France Insoumise, soit 5 sièges.



- 6,3 % pour la liste "Envie d’Europe écologique et sociale" conduite par Raphaël Glucksmann et soutenue par le Parti socialiste, Place Publique, Nouvelle Donne et Les Radicaux de Gauche, soit 5 sièges.



- 3,5 % pour la liste "Le courage de défendre les Français" conduite par Nicolas Dupont-Aignan et soutenue par Debout la France et le CNIP.



- 3,2 % pour la liste "Liste citoyenne du Printemps Européen" conduite par Benoit Hamon et soutenue par Génération.s et Dème-Diem 25.



- 2,6 % pour la liste "Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent" conduite par Ian Brossat et soutenue par le Parti Communiste.



- 2,5 % pour la liste "Les Européens" conduite par Jean-Christophe Lagarde et soutenue par l’UDI.



a liste "Urgence écologie" conduite par Dominique Bourg et soutenue par Génération écologie, le Mouvement écologiste indépendant et le Mouvement des progressistes.



- 11, % pour la liste "Ensemble pour le Frexit " conduite par François Asselineau et soutenue par l’Union Populaire Républicaine.



- 0,7 % pour la liste "Lutte ouvrière - Contre le grand capital, le camp des travailleurs" conduite par Nathalie Arthaud et soutenue par Lutte ouvrière.





- 0,6 % pour la liste "Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : Pour la France, sortons de l’Union Européenne !" conduite par Florian Philippot et soutenue par Les Patriotes.



- 0.6 % pour la liste "Alliance jaune, la révolte par le vote" conduite par Francis Lalanne.



Les 19 autres listes se partagent 3,2 % des voix.