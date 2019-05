publié le 26/05/2019 à 20:51

Premier scrutin depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les élections européennes avaient valeur de test électoral pour le président de la République. La liste Loiseau, portée par le parti de la majorité La République en marche (LREM) est finalement arrivée deuxième du scrutin derrière le Rassemblement national, mené par le benjamin du scrutin Jordan Bardella, ce dimanche 26 mai. La tête de liste LREM a récolté 22,5% des voix, à un point et demi du mouvement d'extrême-droite, crédité de 24% des suffrages, selon les dernières estimations d'Harris-interactive/Epoka à 20 heures.



Le duel au sommet des européennes entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a tourné en la faveur du Rassemblement national mais le parti présidentiel limite la casse. Malgré l'impopularité du chef de l'État et la crise des gilets jaunes, la République en marche reste proche de son résultat au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, quand Emmanuel Macron avait glané 24% des voix.

Dès l'annonce des résultats, à 20 heures, l'Élysée s'est empressé de saluer un "score honorable" qui montre que "la majorité présidentielle tient bon". "On n'a jamais vu un parti au pouvoir avoir un score aux européennes aussi haut par rapport à l'élection présidentielle", s'est félicité l'entourage d'Emmanuel Macron, cité par l'AFP, assurant que le chef de l'État ne fera pas de changement de cap pour la suite de son action.

Le Pen appelle à dissoudre l'Assemblée

Malgré ce score honorable, le premier scrutin intermédiaire du quinquennat a accouché d'une défaite pour la majorité. Engagé personnellement dans la campagne, Emmanuel Macron ne voulait pas envisager d'autre issue qu'une victoire, quitte à mettre en jeu sa propre légitimité. Dès l'annonce des résultats, Marine Le Pen n'a pas manqué de souligner "le désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir".



"Il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences, lui qui a mis son crédit présidentiel dans ce scrutin en en faisant un référendum sur sa politique, et même sur sa personne", a-t-elle affirmé. Emmanuel Macron n'a "d'autre choix au minimum que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays", a-t-elle ajouté.



Le scrutin a par ailleurs été marqué par un regain de mobilisation notable de la part des Français. À 20 heures, au moment de la fermeture des bureaux de vote, la participation était estimée entre 52% et 54% en métropole, selon les estimations de l'Ifop-Fiducial et Harris-Interactvie/Epoka. Soit sept à dix points de plus que lors de la dernière élection européenne de 2014.