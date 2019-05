publié le 24/05/2019 à 08:22

À deux jours du scrutin, François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains s'exprime sur la campagne menée et l'avenir de l'Europe, sur RTL. Il considère qu'Emmanuel Macron menace la démocratie. En effet, selon lui, elle doit être "faite d'alternatives". Or, il rappelle que "le Président est rentré dans la campagne avec un clip vidéo dans lequel il disait aux Français 'vous n'avez pas le choix'".



"Quand on dit aux Français qu'ils n'ont pas le choix", alors "ils expriment leur colère ailleurs que dans les urnes", indique-t-il, notamment dans "la rue". "La crise des 'gilets jaunes' est le résultat de cette espèce d'asphyxie du débat démocratique", estime-t-il.

Au-delà de pousser les électeurs loin des urnes, le chef de l'État "les pousse d'abord vers Marine Le Pen". Grâce à lui, "elle a gagné plusieurs points dans les sondages" lance-t-il. "Il désigne la présidente du Rassemblement national comme étant le "porte-voix légitime de tous ceux qui se sentent en colère contre la politique menée par son gouvernement", conclut-il.