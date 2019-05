publié le 26/05/2019 à 18:37

En Allemagne,

selon des sondages réalisés pour les télévisions publiques, la CDU-CSU d'Angela Merkel, remporte les élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste de centre-droit de la chancelière est arrivée en tête de ce scrutin avec 28 % des suffrages, selon les premières estimations. C'est le plus bas score historique réalisé par le parti, qui devance la liste des Verts qui a récolté 20,5 % des voix et celle des sociaux-démocrates, SPD, avec 15,5 %.



Lors des précédentes élections en 2014, l'Union entre l'union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et celle chrétienne-sociale en Bavière (CSU) était arrivée en tête du scrutin avec 35,30 % des votes, devançant la liste Parti social-démocrate qui pointait à 27,30 %. De leur côté, les Verts font une envolée, passant de 10,7% en 2014 à plus de 20% cette année, selon les enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote pour ARD et ZDF.

Il y a cinq ans, à l'échelle européenne, le parti populaire européen étaient en tête avec 212 sièges sur 751, contre 186 pour les socialistes. Les libéraux obtenaient 70 eurodéputés, les Verts 55.