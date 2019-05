publié le 26/05/2019 à 21:14

Les premières estimations des résultats des européennes 2019 donnent le Rassemblement national en tête, avec 24% des voix, devant le parti LaREM (22%).



La tête de liste du RN, Jordan Bardella, s'est exprimé ce dimanche 26 mai peu après 20 heures, depuis le QG du parti. Se félicitant d'abord d'un "sursaut populaire", avec une participation record, il a ensuite affirmé que ces premiers résultats sont un "plébiscite" du Rassemblement national, et le signe que le président "et sa politique sont rejetés".

"Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire et une leçon d'humilité au président de la République qui a choisi d'engager son autorité dans la campagne", a-t-il souligné, précisant que "l’UE ne peut plus ignorer l’aspiration des peuples à la protection et doit réorienter ses politiques".

Pour la présidente du parti Marine Le Pen, l'exécutif doit prendre la mesure de son échec, considérant qu'Emmanuel Macron "n'a d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale".