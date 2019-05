publié le 25/05/2019 à 05:50

J-1. Dans quelques heures, les Français iront déposer leur bulletin dans l'urne pour désigner leurs représentants au Parlement européen pour les cinq prochaines années. Une élection importante mais a-t-elle réussi à intéresser les électeurs ? L'abstention est la grande inconnue de ce scrutin, et elle inquiète les candidats.



Pour le moment, Le Rassemblement national et La République en Marche font la course en tête. C'est le premier test électoral pour le chef de l'État depuis les législatives 2017. C'est aussi le premier rendez-vous dans les urnes consécutif à la crise des "gilets jaunes" et aux annonces de l'Élysée pour tenter d'en sortir.

Le scrutin débutera dès ce samedi 25 mai 8 heures locale dans une partie des Outre-mer, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française. Puis dimanche à la même heure en métropole. Il s'achèvera à 18h, à l'exception des grandes villes où les bureaux de vote pourront rester ouverts jusqu'à 20h.

1 circonscription

Fini le découpage en huit circonscriptions régionales en vigueur depuis 20 ans. Cette année, la circonscription unique a été rétablie, chaque formation conduisant une seule liste pour l'ensemble du territoire français.

1 tour

Les élections européennes ont lieu au scrutin proportionnel à un tour. Il n'y aura donc pas de second tour pour ceux qui auront laissé passer la date du scrutin, contrairement à la présidentielle, aux législatives ou aux municipales.

34 listes

C'est un nombre record. 34 listes ont été déposées pour ce scrutin. En 1999, dernier scrutin comparable avec circonscription unique, on n'en comptait que 20.

9 femmes têtes de liste

On compte cette année 2.686 candidats présents sur les listes : 1.349 hommes et 1.337 femmes, avec 48 ans et 1 mois de moyenne d'âge. 25 hommes ont été désignés tête de liste, pour seulement 9 femmes.

79 eurodéputés

Les Français ont pour mission d'élire 79 eurodéputés, soit cinq de plus qu'en 2014 après la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Mais le Brexit n'ayant pas encore eu lieu, les cinq derniers élus devront attendre la sortie effective du Royaume-Uni avant de pouvoir prendre leurs fonctions.

42,4% de taux de participation en 2014

Peu élevée depuis le premier scrutin européen en 1979, la participation avait progressé de 2 points par rapport à 2009, après des années de recul continu.

5% pour envoyer des élus au Parlement

C'est le seuil espéré par chacune des listes pour pouvoir envoyer au moins un de leurs candidats au Parlement européen. Si une liste recueille moins de 5% des suffrages exprimés, elle n'aura aucun élu. Au-delà, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, le système le plus égalitaire.

3% pour être remboursée de ses frais

Ce seuil est également espéré pour une autre raison : il permettra à chaque liste d'être remboursée de ses frais d'imprimerie (coût du papier, impression des bulletins de vote, affiches et circulaires...) et autres dépenses de campagne. Ceux-ci sont remboursés à hauteur de 47,5% du total.