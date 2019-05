publié le 26/05/2019 à 17:52

Les électeurs se sont mobilisés pour ces élections européennes 2019 qui s'annoncent d'ores et déjà historiques. La participation attendue dimanche à 20 heures s'élève de 52% à 54% en métropole, selon les estimations de deux instituts de sondage. Selon l'Ifop-Fiducial, elle sera de 54% des électeurs inscrits sur l'ensemble de la journée. Pour Harris-Interactvie/Epoka, la participation s'élèvera à 52,2%.



À 17 heures, le taux de participation aux élections européennes était de 43,29% en métropole, soit une hausse de 8 points par rapport au scrutin européen de 2014 à la même heure (35,07%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Ce taux en fin d'après-midi est déjà supérieur à la participation finale d'il y a cinq ans, qui s'élevait à 42,4% pour la France entière. Il s'agit potentiellement de la participation la plus élevée aux européennes en France depuis 1994 (52,76%).

Les départements ruraux mobilisés

Nouveauté cette année : le scrutin se déroule dans le cadre d'une circonscription nationale, ce qui peut favoriser l'intérêt des Français. C'est dans l'Aveyron, l'Indre et l'Ardèche que les Français ont le plus voté (plus de 50%), et en Seine-Saint-Denis (29,61%) et Corse du Sud (29,96%) que la participation est la plus faible. En comparaison avec la moyenne nationale, la mobilisation se révèle plus importante dans les départements ruraux.