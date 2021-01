Coronavirus : que faut-il attendre de la conférence de presse de Jean Castex ?

publié le 07/01/2021 à 06:00

Un Conseil de défense s'est réuni ce mercredi 6 janvier au matin autour d'Emmanuel Macron au sujet de la situation sanitaire du pays. Ce jeudi 7 janvier, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran doivent prendre la parole en fin de journée. Deux principaux points devraient être abordés : l'évolution de l'épidémie et la campagne vaccinale.

Sur l'évolution de l'épidémie, le gouvernement commence à avoir les chiffres permettant de constater les conséquences des rassemblements pendant les fêtes sur la courbe de l'épidémie. Si l'hypothèse d'un confinement total n'est pas privilégié, davantage de départements devraient être soumis à un couvre-feu dès 18 heures. La nouvelle carte devrait donc être présentée ce jeudi.

Comme l'ont déjà laissé entendre sur RTL ce mardi 5 janvier le ministre de la Santé Olivier Véran puis la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la réouverture des lieux actuellement fermés n'est pas à l'ordre du jour, et l'échéance du 20 janvier paraît de plus en plus improbable. Reste à savoir si le gouvernement va se risquer à fixer une nouvelle date sur ce sujet, alors que le président a évoqué "le printemps" comme horizon dans ces vœux. Le Premier ministre devrait notamment s'exprimer sur les stations de ski.



Dernier sujet sur lequel Jean Castex est très attendu, la campagne de vaccination devrait être encore accélérée. Sous la pluie des critiques, Olivier Véran a d'ores et déjà indiqué que les publics cibles allaient être élargis plus rapidement que prévu. 300 centres de vaccination doivent être ouverts d'ici la semaine prochaine, et 500 à 600 d'ici la fin du mois de janvier.