Coronavirus : la France se dirige-t-elle vers un troisième confinement ?

publié le 05/01/2021

L'Europe se reconfine peu à peu. La Grande-Bretagne a réinstauré le confinement jusqu'à la mi-février pour lutter contre l'accélération de l'épidémie de coronavirus et contrer le nouveau variant du virus. "Il est clair que nous devons faire plus", a déclaré le premier ministre Boris Johnson.



L'Allemagne va aussi sans doute prolonger au-delà du 10 janvier les limitations des déplacements. La chancelière Angela Merkel et les 16 États-régions devraient le décider en visio-conférence. La plupart des régions seraient favorable à une prolongation jusqu'au 31 janvier.

Qu'en est-il de la France ? En fin d'année, 15 départements ont étendu le couvre-feu à partir de 18 heures. Invité à l'antenne de RTL, Olivier Véran estime que l'État et les Français doivent se "donner les moyens d'éviter" un troisième reconfinement. Le ministre de la Santé a indiqué que le gouvernement souhaitait "éviter un reconfinement total" avec une "fermeture des commerces". "Nous n'en voulons plus", a-t-il ajouté.

#Covid19 : va-t-on vers un 3e confinement ? "Je ne suis pas prédictologue", explique le ministre de la Santé @olivierveran dans #RTLMatin avec Yves Calvi pic.twitter.com/wqtb9F6W6n — RTL France (@RTLFrance) January 5, 2021

Olivier Véran a aussi tenu à rappeler que "la France est l'un des derniers pays d'Europe occidentale à ne pas être reconfinée (...) Ca veut dire que l'on a bien fait de confiner plus tôt et plus fort que l'ensemble de nos voisins. Et cela veut dire que les mesures de protection sont bonnes".

Mais le ministre de la Santé reste évasif concernant l'option d'un troisième confinement. "Si je vous disais : 'Nous ne reconfinerons pas', c'est que je m'inclurais de fait dans la catégorie des prédictologues, dont vous savez que je ne fais pas partie", a-t-il répondu.