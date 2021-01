Vœux d'Emmanuel Macron : les bonnes nouvelles annoncées trop tôt

publié le 05/01/2021 à 12:28

Le 1er janvier 2021, Emmanuel Macron a twitté un message triomphant : "L'année 2021 commence (notamment) avec 7 bonnes nouvelles". Mais cette annonce a été un peu trop rapide.

Ce n'est pas la rentrée à laquelle rêvait Emmanuel Macron. Rappelez-vous ses vœux, il n'avait que le mot "espoir" à la bouche et il voulait le rendre plus concret avec ses mesures contre les pensions alimentaires impayées ou encore avec la prise en charge totale de certaines prothèses auditives. Le président de la République a voulu se montrer sous un jour plus social et prouver que l'année ne se résumerait pas au Covid.

Mais il a fallu à peine 4 jours pour que le président soit rattrapé par les polémiques sur les vaccins. "Il a été obligé de convoquer tout le monde illico à l'Elysée hier pour un coup de pression". Les réunions de crise vont s'enchaîner. Une nouvelle réunion aura lieu ce mardi 5 janvier dans la soirée à Matignon, un conseil de défense sera organisé mercredi 6 janvier, et il y aura une prise de parole de Jean Castex jeudi sur les vaccins. "En 2021 aussi, c'est le virus et tout ce qui l'entoure qui continue de dicter les agendas".