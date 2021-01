publié le 06/01/2021 à 14:25

En Europe, alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne reconfine, les annonces de Jean Castex concernant la situation en France sont attendues jeudi 7 janvier. Un Conseil de défense s'est tenu ce matin avant un Conseil des ministres, et le gouvernement a dû changer de stratégie pour accélérer la vaccination.

Un confinement total n'a pas été privilégié pendant le Conseil de défense. Mais la carte des départements en couvre-feu devrait changer jeudi 7 janvier. Certains départements pourraient revenir à un couvre-feu à 20 heures et d'autres vont certainement se voir imposer un couvre-feu plus strict à 18 heures.

Un conseiller résume en une phrase le dilemme de l’exécutif "on a le choix entre donner des perspectives et créer de la déception ou ne donner aucune date et déprimer les Français". Au mois de novembre, Emmanuel Macron avait voulu donner un horizon en fixant des échéances et un calendrier précis. Aujourd'hui, le Premier ministre semble vouloir abandonner cette stratégie, alors que certains pays européens commencent à durcir les mesures face à la reprise de l'épidémie.

500 à 600 centres de vaccination d'ici la fin du mois

Ce qui est certain c'est que le rythme de vaccination va s'accélérer. L'objectif est d'ouvrir 300 centres d'ici la semaine prochaine, et 500 à 600 à la fin du mois de janvier. D'après un ministre, Olivier Véran est en train de mettre la pression sur les présidents de département pour stocker les vaccins partout en France et ainsi accélérer le processus.

À écouter également dans ce journal

Epidémie - En Chine, Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, une ville de 11 millions d’habitants est coupée du monde à cause du coronavirus. Toutes les liaisons entre Pékin et cette province ont été fermées.

Laïcité - Un enseignant sur deux affirme s’être déjà auto-censuré sur la religion lors d'un cours. C'est une proportion en hausse de 13% en deux ans.

Michelin - L'entreprise française vient d'annoncer la suppression de 2.300 postes sur 3 ans. Ces coupes dans les effectifs toucheront tous les sites de France.