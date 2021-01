publié le 06/01/2021 à 07:28

Un conseil de défense sanitaire se tiendra à 9 heures ce mercredi à l'Élysée, en présence évidemment du ministre de la Santé, qui concentre une nouvelle fois toutes les critiques. Lenteur, amateurisme ou manque d'anticipation : Olivier Véran est accusé de tous les maux, et les critiques les plus dures ne viennent pas forcément de l'opposition, mais de l'Élysée.

Lundi soir, Emmanuel Macron, furieux, s'est emporté contre le système "trop complexe" pour recueillir le consentement des personnes âgées. Dans son viseur : Olivier Véran, chargé de superviser toute la logistique. Un ministre présent confirme que le président a posé les mêmes questions que les journalistes, à savoir : peut-on vacciner plus vite ? Ou encore, qui pourra être vacciné dans les prochaines semaines ?

Olivier Véran est prié d'apporter des réponses au plus vite. Enfin, un ministre de poids s'étrangle : "On a beaucoup trop écouté les anti-vaccins". Pendant ce temps-là, l'opposition aussi attend des réponses : "Où sont les doses ?", s'indignent de nombreux élus. Olivier Véran passera sur le grill des sénateurs vendredi prochain et il tentera de convaincre que la stratégie du gouvernement est la bonne, malgré un gros retard à l'allumage.

Vaccination - La nouvelle stratégie du gouvernement : vacciner contre le coronavirus comme on vaccine contre la grippe. 5 ou 6 centres par départements vont être déployés dès le mois de janvier.



Affaire Duhamel - Une enquête pour "viols et agressions sexuelles" a été ouverte contre le politologue Olivier Duhamel. Cette dernière fait suite aux accusations de sa belle-fille dans un livre qui sort demain, et a été confiée à la brigade des mineurs.

États-Unis - Les résultats de la double élection sénatoriale arrivent au compte-goutte et le scrutin est serré. Si le Sénat reste dans le camp Républicain, les marges de manœuvre de Joe Biden seront faibles.