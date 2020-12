Coronavirus : la jeunesse en péril, une inquiétude pour le gouvernement

publié le 17/12/2020 à 07:58

Emmanuel Macron l’a dit : "C’est dur d’avoir 20 ans en 2020". Le Premier ministre Jean Castex, il y a une semaine, avait été encore plus sombre, évoquant des "situations sociales et psychologiques extrêmement préoccupantes" et "des suicides". Si la Covid-19 épargne globalement les jeunes, qui développent peu de symptômes et de réactions graves, l’épidémie ne les épargne pas sur le plan psychologique et sur le plan économique.

Nous disons souvent d’un jeune qu’il a tout l’avenir devant lui. Les discours actuels sont plutôt alarmants et négatifs. Il y a une réalité : des jeunes sont cantonnés chez leurs parents ou seuls dans un appartement minuscule, derrière leurs écrans pour les cours comme pour tout le reste.

À l’âge où l'on veut faire la fête et où l’on se fait des amis, la Covid-19 est très contraignante. D'autant plus que depuis qu'ils sont nés, on leur parle de la fin du monde avec le climat. Chez les plus jeunes aussi, les moins de 15 ans, ce que nous vivons est pour certains très déstabilisant.

Une situation qui inquiète l'exécutif

La Covid a renforcé l’impression que leur avenir était bien bouché. L’épidémie accentue deux phénomènes : des détresses psychologiques et la précarité. Une situation qui inquiète à tous les étages du pouvoir et qui a été évoquée par le chef de l’État et le Premier ministre.

Concernant les détresses psychologiques, il n’y a pas de chiffres nationaux mais des alertes de la part des spécialistes qui voient de plus en plus de jeunes arriver dans leurs services depuis la deuxième vague. Sur le plan du social, la moitié des gens qui sont aidés par les Restos du Cœur ont aujourd’hui moins de 25 ans. Ça donne une idée du phénomène …

Que fait le gouvernement ?

Il tente de contrer l’idée d’une "génération Covid", d’une "génération sacrifiée". Il y a beaucoup d’aides mais les jeunes ne sont pas forcément au courant. Une étude Odoxa, publiée il y a quelques semaines, a montré qu’un jeune sur deux ne sait pas ce que l’État peut faire pour lui : accompagnement, apprentissage, petit jobs …

En revanche, le gouvernement a dit très clairement qu’il ne voulait pas d’un RSA "jeune" comme le demande la gauche. Il ne veut pas plonger des jeunes dans une forme d’assistanat précoce. Il y a des aides du même montant que le RSA mais qui ne portent pas le même nom et accompagnent un cheminement vers l’emploi. C’est notamment le plan "1 jeune, 1 solution", qui est doté d’un budget de presque 7 milliards d’euros.

Il faut aider les jeunes, comme les autres, à passer cette période difficile et rester positifs malgré tout, ne pas oublier qu’ils ont beaucoup plus d’énergie que vous et moi pour s’en sortir. D’ailleurs, d’après un sondage OpinionWay réalisé un mois, derrière les situations difficiles, 3 jeunes sur 4 sont optimistes pour leur avenir, tout de même ! En fait, nous, les moins jeunes, devrions être moins pessimistes pour eux ...