publié le 24/11/2020 à 07:29

Les Restos du cœur lancent ce mardi 24 novembre leur 36e campagne. Une campagne plus que jamais nécessaire dans ce contexte de crise sanitaire dramatique, le nombre de bénéficiaires ayant atteint un chiffre record cette année.

"Nous n'avions jamais vu ça, nous sommes percutés par la crise sanitaire et ses conséquences sociales", déplore Patrice Blanc, invité sur RTL. Avec la fermeture de nombreux établissements, restaurants ou commerces, la précarité se fait ressentir, 10% de bénéficiaires en plus chez les Restos du cœur. Et "cette année nous avons une dominante, les jeunes. (…) La moitié des personnes qui bénéficient de l'aide des Restos du cœur ont moins de 25 ans", explique le président bénévole de l'association.

"Ce sont des jeunes qui n'ont plus de soutien familial, soit pour cause de rupture familiale soit tout simplement parce que leur famille n'a plus les moyens de leur venir en aide. Ils ne peuvent pas additionner des petits boulots comme ils faisaient avant, puisque la précarité touche en priorité des gens qui cumulaient des CDD, voire pour certains qui étaient dans l'économie informelle", décrit Patrice Blanc, avant de conclure qu'"il reste beaucoup à faire".