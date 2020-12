Télétravail, cours à distance... Face aux écrans, comment protéger ses yeux ?

publié le 15/12/2020 à 14:11

Entre le travail à la maison, les sorties limitées et les divertissements qui passent très grandement par des écrans, le temps passé devant un ordinateur, téléphone ou téléviseur n'a fait qu'augmenter ces derniers mois avec les mesures restrictives entraînées par la crise sanitaire. Une donnée pas forcément anodine, alors qu'une surexposition aux écrans n'est pas sans risque, notamment pour la vision et le sommeil.

Passer trop de temps devant un écran peut en effet entraîner le développement d'un syndrome de vision informatique. Avec lui, d'importants inconforts et notamment la sécheresse des yeux, provoquée par un nombre trop faible de clignements, ou une fatigue des yeux, provoquée par une attention trop forte consacrée aux écrans. Des maux de tête peuvent apparaître en conséquence.

Autre difficulté : une consommation trop importante d'écrans, en particulier le soir ou avant de se coucher, va stimuler le cerveau, avec des conséquences néfastes sur le sommeil et plus de difficultés à s'endormir. En plus de cela, passer du temps sur son téléphone ou son ordinateur entraîne par ricochet une baisse de l'activité physique quotidienne.

Quitter son ordinateur des yeux

Face à ces risques, quelles précautions prendre ? Une des premières étapes incontournables est de bien organiser son espace de travail. Dans sa Lettre Médicale, le département de santé de l'université d'Harvard préconise de garder une distance d'à peu près 60 cm entre ses yeux et son ordinateur, utiliser une police d'écriture suffisamment importante ou encore de garder une luminosité réduite.

Mais le conseil le plus souvent distillé reste de porter son regard ailleurs que sur son écran le plus fréquemment possible. "Toutes les 20 minutes, prenez 20 secondes pour regarder au loin. Regardez loin à droite, puis à gauche en clignant des yeux à chaque changement de direction", suggère par exemple la ville de Paris dans ses conseils relatifs au télétravail.

Le travail à domicile, généralisé lors du premier confinement et depuis le mois de novembre, pourrait se prolonger encore un certain temps. La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé un assouplissement le 7 janvier pour les salariés entièrement en télétravail. Celui-ci n'entraînerait cependant un retour au bureau qu'un jour par semaine.