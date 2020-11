"1 jeune, 1 solution" : un site pour aider les jeunes à trouver un emploi

publié le 19/11/2020 à 16:44

Le gouvernement s'est targué d'avoir triplé les moyens à destination de la jeunesse pour faire face à la crise économique à laquelle la France doit encore faire face. Pour permettre aux jeunes de profiter pleinement de ce plan de relance, le site 1jeune1solution.gouv.fr a été inauguré par la ministre du Travail Élisabeth Borne ce jeudi 19 novembre 2020.

La plateforme 1jeune1solution.gouv.fr permet aux jeunes de faciliter les recherches puisque ce nouveau site rassemble des offres d'emploi et de service civique, des offres de formation, des annonces pour des événements de recrutement ainsi qu'une proposition d'accompagnement par le réseau des Missions locales.

Aux entreprises, le gouvernement promet de pouvoir déposer plus facilement leurs offres, mais cette plateforme leur permet aussi de s'informer sur les mesures de soutien auxquelles elles sont éligibles si elles embauchent un jeune et de s'inscrire à des événements de recrutement.

"Plus de 20.000 offres d’emploi sourcées par Pôle Emploi sont d’ores et déjà accessibles sur la plateforme, plus de 250 événements proposés aux jeunes en ligne", explique le ministère du Travail dans un communiqué.