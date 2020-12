Coronavirus : dans les coulisses de SOS amitié submergée par les appels

publié le 16/12/2020 à 08:55

Stress, peur de la mort, envie suicidaire... Avec la crise sanitaire, les Français dépriment. Pour leur venir en aide, des associations se mobilisent. Notamment SOS amitié qui croule sous les appels ces derniers mois avec une hausse de 35% comparée aux périodes précédentes.

L'une des antennes de l'association se trouve dans un vieil appartement parisien et est à l'écoute du public 7 jours sur 7, 24h sur 24. "C'est dur le confinement", confie Josiane, une bénévole fidèle au poste avant de décrocher son téléphone. Au bout du fil, un étudiant désespéré et fatigué. Son stage a été annulé en raison de l'épidémie et le jeune homme traverse une période de difficultés financières. La retraitée l'écoute et tente de soulager ses angoisses.

Face à la peur de la maladie et de l'isolement, le second confinement exacerbe les souffrances. "Il y avait plus d'énergie durant le premier confinement. Là, il y a une grande lassitude", explique Josiane. La bénévole s'occupe des habitués mais surtout de nouveaux appelants : des jeunes précaires, ceux qui ont perdu leur emploi ou encore ceux qui ont perdu leur logement.

Les bénévoles éprouvés sont suivis psychologiquement. Submergé par les appels, l'association SOS amitié devra recruter 500 écoutants supplémentaires ces prochaines semaines.