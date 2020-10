publié le 04/10/2020 à 18:58

À Breil-sur-Roya, la boue est entrée dans les maisons et les commerces, a recouvert la place centrale et enterré des voitures jusqu'aux toits et selon le maire, sa population "manque de tout". Ce dimanche 4 octobre, les tractopelles sortent une par une une trentaine de voitures ensevelies sous une coulée de boue.

Il y a des centaines de tronc d'arbre à découper, des toitures arrachées et des habitants comme Valérie, qui manque de tout. "On n'a plus rien. On a nos maisons mais on est coupé du monde. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Mes deux voitures, la vieille et la neuve sont mortes. Il y en une là, et l'autre elle est là-bas à côté de la Poste où il n'y a plus rien. Il va falloir des années pour remonter un village. C'était un très beau village, ça fait mal au cœur," raconte cette habitante au bord des larmes.

Ce dimanche après-midi, le retour de la pluie ravive les mauvais souvenirs. Huit disparus uniquement pour cette commune. Le maire, Sébastien Olharan, réclame d'urgence des moyens. "La priorité est d'abord de rétablir le réseau téléphonique sur l'ensemble de la commune. Tant qu'on n'a pas de communication avec l'extérieur, on ne peut pas organiser toutes les opérations. On a besoin également qu'on nous apporte un hélicoptère avec de l'eau et du carburant en masse. Et un maximum de groupe électrogène pour pouvoir tenir tant que l'électricité n'est pas rétablie," demande l'élu.

Tenir en attendant les secours dans la vallée de la Roya, en amont se sont au moins cinq communes qui sont toujours complètement inaccessibles. Le corps d'un berger français a par ailleurs été retrouvé ce dimanche 4 octobre dans le fleuve la Roya, où il avait été porté disparu.

À écouter également dans ce journal

