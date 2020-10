États-Unis : ce que l'on sait de l'état de santé de Donald Trump

et William Vuillez

publié le 03/10/2020 à 22:02

À midi heure locale ce samedi à Washington, les nouvelles de Donald Trump, testé positif à la Covid-19 et hospitalisé, étaient plutôt bonnes. Sur le perron de l'hôpital Walter Reed, le docteur Sean Conley s'est voulu très rassurant. "Ce matin Donald Trump va très bien et avec mon équipe nous sommes très heureux des progrès qu'il a fait", a-t-il déclaré.

Précision importante, "Donald Trump n'est pas sous oxygène", affirme son médecin qui précise que le chef de l'État est "dans un état d'esprit exceptionnel et si on ne le retenait pas, il serait prêt à sortir aujourd'hui". Le docteur Sean Conley a ajouté que Donald Trump "n'a plus eu de fièvre depuis 24 heures".

Un bilan très rassurant, qui contraste avec une information relayée un peu plus tard ce samedi par l'AFP. Selon une source ayant connaissance de sa situation, "les signes vitaux du président ces dernières 24 heures ont été très inquiétants, et les 48 prochaines heures seront critiques en termes de soins. Nous n'avons toujours pas emprunté une voie claire vers le rétablissement".

Un tout nouveau traitement

Ce qui étonne et commence à faire polémique, c'est le traitement qui lui a été administré, un traitement qui n'a pas reçu d'autorisation sanitaire pour l'instant. Il s'agit s'insérer des anticorps de synthèse, fabriqués en laboratoire, qui doivent neutraliser le virus et sa duplication.

Le problème, c'est que le champ d'études est beaucoup trop étroit pour l'instant, seulement quelques centaines de personnes. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché.