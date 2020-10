publié le 04/10/2020 à 09:16

Routes coupées, maisons englouties, réseau téléphonique en panne et eau potable indisponible, la situation est chaotique ce dimanche 4 octobre dans les Alpes-Maritimes, 48 heures après le passage de la tempête Alex. Dans l’arrière-pays niçois, l’armée est même déployée pour retrouver 8 personnes toujours portées disparues. Des chiffres compliqués à confirmer.

"Les recherches sont poursuivies mais il n’y a pas eu de découverte de corps", indique sur RTL Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Ce dernier ajoute que les opérations de recherche ont été perturbées pendant la nuit par les conditions météorologiques. Les hélicoptères ont repris leur balai tôt le matin dimanche. "Nous voulons faire le maximum dans la matinée car des chutes de pluie sont attendues cet après-midi", explique le représentant de l’État.

Des liaison satellites, des groupes électrogènes, de l’eau, de la nourriture et des produits pharmaceutiques ont aussi été acheminés vers les communes de la vallée de la Roya. Par ailleurs, "les procédures d’enregistrement en catastrophe naturelle pour les communes du département impactées ont déjà été lancée". "Nous avons une liste de 40 communes qui est déjà à Paris", révèle Bernard Gonzalez. "C’était un bombardement d’eau", raconte-t-il.

Le préfet indique également que les maires seront entourés d’un fonctionnaire de la préfecture, d’un représentant des pompiers et un de la gendarmerie, et ce afin d’épauler les élus et de former une cellule de crise efficace.

À écouter également dans ce journal

États-Unis – Donald Trump a transmis samedi 3 octobre un message vidéo sur Twitter assurant qu’il se sentait bien.

Covid-19 – Paris et la Petite Couronne pourraient passer en alerte maximale, ainsi que 5 autres métropoles : Lyon, Toulouse, Grenoble, Lille et Saint-Étienne.

Cyclisme – Julian Alaphilippe, avec le maillot de champion du monde sur le dos, va tenter de remporter la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège.