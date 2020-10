Tempête Alex : un cycliste meurt après la chute d'une branche à Brest

et AFP

publié le 02/10/2020 à 23:28

Une première victime de la tempête Alex est à déplorer en Bretagne. Ce vendredi 2 octobre, la préfecture du Finistère a annoncé la mort d'un cycliste, déséquilibré après la chute d'une branche. La victime est tombée au sol et est morte sur le coup. La préfecture n'a pas pu préciser l'âge de la celle-ci et s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme.



Par ailleurs, la préfecture a lancé un nouvel appel à la prudence face aux nombreux incidents liés à la pluie et aux vents violents. Elle fait état de 80 interventions de pompiers en cours contre 17 la nuit dernière. De nombreuses opérations interviennent pour des chutes d'arbres.

#TempeteAlex

Nous déplorons une personne décédée à #Brest, un conducteur de 2 roues déséquilibré par la chute d’une branche d’arbre.

Soyez très prudents ! — Préfet du Finistère (@Prefet29) October 2, 2020

Dans la soirée de vendredi, le département du Finistère a été placé en vigilance jaune par Météo France jusqu'au lendemain en milieu d'après-midi pour crue, pluie et inondation, vent violent et vague-submersion. 14 autres départements ont été placés en vigilance orange et 1 département en vigilance rouge.