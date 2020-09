publié le 22/09/2020 à 08:03

Bridgestone ne cède pas aux injonctions du gouvernement. Le manufacturier de pneus a confirmé que la seule issue était l’arrêt de l’activité de l’usine de Béthune. Lors d’une réunion avec les syndicats et les représentants du gouvernement, la direction du site a néanmoins laissé entendre qu’elle pourrait participer financièrement à une reconversion de la structure.

Du côté du gouvernement, on veut croire à des "scénarios alternatifs". "Je crois que c’est une posture de Bridgestone", explique Me Stéphane Ducrocq, avocat de l'intersyndicale sur RTL. Pour lui, la direction ne peut pas annoncer une fermeture ferme pour changer son fusil d’épaule 8 jours plus tard.

"Vendredi avec les dirigeants de Bridgestone nous avons signé un accord de méthode. Dans cet accord nous avons clairement couché sur le papier qu’il y aurait une partie des discussions consacrée à la recherche d’une solution alternative", indique-t-il.

Selon l’avocat des salariés, ces derniers "vont croire jusqu’au bout qu’il y a une autre solution que la fermeture". "On sent que les pouvoirs publics ont envie de travailler aux côtés des salariés pour sauver cette entreprise", assure Me Ducrocq.