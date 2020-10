et Michaël Lefebvre

publié le 03/10/2020 à 07:02

Des pluies diluviennes s’abattent sur la Côte-d’Azur depuis 24 heures dans le sillage de la tempête Alex. Des rivières en crue emportent tout sur leur passage. Le premier bilan des secours fait état d'un mortb et 11 personnes portées disparues dont deux pompiers et un gendarme. À Roquebillière, deux personnes ont été emportées sous les yeux du journaliste de Nice-Matin Grégory Leclerc.

"Un couple de personnes âgées était réfugié à l’étage et agitait une espèce de petite lampe. On voyait à peine la lumière blanche à travers la vitre. Ils appelaient au secours et leur maison était malheureusement déjà quasiment au milieu de la Vésubie", raconte notre confrère.

"C’était impressionnant, le fleuve grondait, tapait sur l’arrière de la maison. L’eau était tellement puissante qu’elle arrivait jusqu’au premier étage. Au bout d’une heure et demi la maison a été emportée", décrit le journaliste. Selon lui, il n’y a "aucun espoir",tant la puissance des eaux a tout emporté.

À écouter également dans ce journal

Intempérie – Les recherches des disparus ont repris ce samedi matin 3 octobre afin de tenter de les retrouver.

États-Unis – Touché par la Covid-19, Donald Trump a été hospitalisé à l’hôpital de Bethesda. Il assure aller bien.

Tennis – Hugo Gaston a sorti Stan Wawrinka et se qualifie pour les 8èmes de finale de Roland-Garros.