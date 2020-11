Cyril Lignac partage ses recettes pour des brunchs faciles et savoureux

publié le 28/11/2020 à 09:11

Le week-end, nous pouvons aimer paresser dans notre lit ou notre canapé. Écouter une playlist avec des chants de Noël, regarder une série ou un film, tout en sirotant une tasse fumante de café et de thé. Tout cela en étant confortablement installé et en soufflant de la semaine passée.



Le brunch est alors idéal pour se régaler pendant un long moment. Et le week-end, adéquat pour prendre le temps, quand vous le pouvez, pour cuisiner. Vous manquez d'inspiration ? Vous pensez que notre niveau de cuisine n'est pas assez élevé pour en réaliser un digne de votre palais ? Ces recettes de Cyril Lignac sont accessibles pour tous et toutes et sans vous prendre la tête.



Pour faire un bon brunch, il faut du thé, du café et des jus de fruits au niveau des boissons. Une salade de fruits et des viennoiseries sont également de rigueur. Faites-vous plaisir, vous le méritez.

Des pancakes moelleux comme votre oreiller

Prenez un saladier dans lequel vous mettez 300 grammes de farine, deux sachets de levure et 50 grammes de sucre. Faites ensuite fondre 50 grammes de beurre demi-sel dans 35 centilitres de lait avant de les verser dans la farine, en y battant deux œufs. Laissez le tout reposer avant de commencer votre cuisson de pancakes dans une crêpière. Lors de la dégustation, vous pouvez les agrémenter de pâte à tartiner, de sirop d'érable de miel ou bien de confiture.



Des oeufs brouillés au mascarpone

Normalement les oeufs brouillés, on les arrête (on stoppe la cuisson) avec de la crème liquide. On peut aussi les arrêter avec de la crème fouettée et à ce moment-là, rajouter une petite cuillère de mascarpone, ça les rend très crémeux. On peut aussi s'en servir dans des macarons. On prend de la confiture, une pâte à tartiner ou du praliné, qu'on mélange avec du mascarpone pour faire cette pâte qui va à l'intérieur des macarons.

Un cake marbré sans blancs d'œufs et onctueux

Pour cette recette, il faut tout d'abord séparer les deux parties de l'œuf pour ne garder que le jaune. Comptez cinq jaunes d'œufs pour 130g de sucre pour une pâte bien compacte. Ajoutez ensuite un peu de vanille, 30g de beurre fondu, 70g de crème, 100g de farine et enfin 2g de levure. Vous obtenez ainsi une pâte à la vanille. Attelez-vous ensuite à la pâte au chocolat. Puisque ce dernier tient bien la recette, il vous faudra retirer un jaune d'œuf comparé à la première préparation. Vous aurez ensuite besoin de 110g de sucre, 65g de chocolat, 30g de beurre, 60g de crème, 90g de farine et toujours 2g de levure. Vos deux appareils sont prêts.



Un riz au lait pour vous rappeler votre enfance

On cuit tout d’abord le riz dans de l’eau pour faire éclater le grain. Ensuite, on prépare 525 grammes de lait pour 120 grammes de riz rond. On y ajoute 45 grammes de sucre et de la vanille. On peut le faire aussi avec de la cannelle, du miel, des zestes de citron. On peut y ajouter un peu ce qu’on veut. Faire cuire dans la foulée, et c’est essentiel, 25 minutes tout doucement. C’est un petit bouillon, un petit frémissement, pour que ça devienne bien crémeux et onctueux. On met le riz à plat dans une plaque et on le laisse descendre en température tout doucement. Il faut éviter le réfrigérateur, car ça le "bloque".

Petit plus, monter à part un peu de crème, comme une chantilly, sans la sucrer, et délicatement on l’incorpore en brassant le riz pour donner de l’air et de la consistance. On peut donc s’arrêter là ou se lancer dans un caramel à la noisette pour accompagner le riz au lait. On prend 90 grammes de sucre et 5 cl d’eau. On fait caraméliser, quand ça devient un caramel, on met un peu de beurre demi-sel et quelques noisettes éclatées (ou des cacahuètes). On sort la préparation du feu et on arrose le riz au lait avec cette dernière.

Des œufs mollets ou des œufs parfaits

L’œuf mollet est vraiment issu de la cuisine traditionnelle : il faut le cuire 6 minutes dans de l'eau, juste quand ça bout. De son côté, l’œuf parfait, est une technique de cuisson créée par Hervé This, physico-chimiste : lorsqu'on casse cet œuf, le blanc a pris et le jaune est très coulant.



Bien entendu pour ces recettes, on prend des œufs bio. Une fois que votre oeuf mollet est cuit, le chef vous conseille de le casser la coquille et de le mettre dans un bain d'eau glacée, afin d'avoir un œuf mollet très beau et à la découpe, très coulant. Cela se déguste très bien avec une piperade, du chorizo, des encornets, ou sur une tartine de pain avec de l'avocat.