Picardie : Agneau, Salicorne, macarons... les spécialités picardes

Aujourd'hui, cap au nord de Paris, en Picardie. S'étendant du nord de la banlieue parisienne et des vignes de la Champagne, aux plages de la Baie de Somme au bord de la Manche, cette historique région française regorge de paysages aussi splendides que différents. Capitale de la Picardie, la ville d'Amiens porte avec elle un lourd passé historique, symbole des ravages de deux guerres mondiales. Mais sa cathédrale, la plus vaste de France, passée au travers, reste la figure de proue de la région.

Côté gourmandises, la Picardie possède quelques plats qui lui est attachée ! Impossible de passer à côté de l'agneau de près salés de la Baie de Somme, ni de la célèbre Ficelle picarde. Au menu également, le macaron d'Amiens, délicieuse spécialité de la région. Enfin, dégustez du Champagne de Picardie, du côté de la Vallée de la Marne, où le pinot meunier se plaît sur les sols argilo-calcaires...

L'évidence : L'agneau de prés salés et les Salicornes

Chaque mois de juin, c'est le début de la saison de l'agneau de prés salés de la Baie de Somme, l'une des 2 AOP, l'autre étant l'agneau du Mont-Saint-Michel. L’agneau de prés salés est commercialisé de juin à janvier, car l’agneau doit pâturer en baie 75 jours minimum à partir de mars. Découvrez toutes les particularités et tous les secrets de cet élevage.

Autre spécialité : les Salicornes, que l'on appelle aussi "haricots de mer". Curieuse petite plante verte et cornue, la Salicorne raffole des milieux salés. La plus grosse région productrice de cette Salicorne en France est la Baie de Somme. Une "fausse algue" qui se marie très bien une fois dans l'assiette...

Le choix de Luana : côtelettes d'agneau, salade de fenouil et orange

Luana Belmondo, nous donne la recette de ses côtelettes d'agneau, accompagnées de salade de fenouil et d'orange.

L'ambassadrice : la Ficelle Picarde

Son histoire a beau être récente, personne ne s’entend réellement sur les origines de la Ficelle Picarde et sa recette. 60 ans que le débat dure, et nul ne sait si cet article suffira à éteindre la polémique. Qui au juste, fut le créateur de la Ficelle Picarde, à ce jour, l'un des plus célèbres plats de la région ? Marcel Lefebvre, ou Louis Pollenne. Vos animateurs vous éclairent sur la réponse.

Le défi frigo

