Noël : la recette du pudding royal dévoilée par Buckingham Palace

publié le 24/11/2020 à 17:27

Les festivités de Noël sont quelque part déjà lancées au Royaume-Uni : dimanche 22 novembre, c'était le Stir-Up Sunday, soit le dernier dimanche avant la saison de l'Avent, une occasion pour toutes les familles britanniques de préparer le célèbre pudding. La famille royale a donc partagé sur les réseaux sociaux la recette du dessert préféré de la Reine Elizabeth II, préparé par les chefs pâtissiers de Buckingham Palace.

Voici comment les chefs de la reine Elizabeth recommandent de préparer le pudding : il faut d'abord mélanger (stir, en anglais, d'où le nom de Stir Up Sunday) les ingrédients secs, puis incorporer les œufs et les alcools dans un bol. Le mélange doit être versé dans deux petits pots graissés avec du beurre.

Recouvrez les pots avec un cercle de papier sulfurisé, placez-les au fond d'une marmite et remplissez-la d'eau jusqu'à ce que les pots soient immergés aux trois-quarts. Recouvrez la marmite de papier aluminium et faites cuire à la vapeur pendant six heures, en rajoutant de l'eau si nécessaire. Une fois la cuisson effectuée, enveloppez les puddings et conservez-les dans un endroit frais et sec.

Le jour de Noël, "réchauffez les puddings au bain-marie pendant 3 à 4 heures. Retirez les puddings du pot à l'aide d'un couteau à palette, retournez-le et servez accompagné d'une sauce brandy et de crème", ajoutent les cuisiniers royaux.

Les ingrédients

Pour obtenir deux puddings d'un kg chacun :

- 250 g de raisins secs

- 250 g de groseilles

- 250 g d'écorces d’agrumes

- 250 g de suif ou suif végétal

- 250 g de chapelure de pain

- 90 g de farine

- 12 g de mélange d’épices

- 2 œufs

- 180g de sucre brun

- 275 ml de bière

- 40 ml de rhum noir

- 40 ml de brandy