La raclette, star du second confinement

publié le 23/11/2020 à 13:58

Originaire de Suisse, la raclette est devenue une véritable tradition française. Les chiffres du début de saison confirment l'attrait des consommateurs : les ventes d'appareils ont augmenté de 100 à 200% au mois de novembre. Un succès renforcé par le nouveau confinement. Cependant, pas inquiétude à avoir, les fabricants devraient pouvoir assurer l'approvisionnement. Aucune pénurie de fromage à l'horizon.

En octobre, les ventes de fromages à raclette ont augmenté de +17% dans les rayons libre-service des grandes et moyennes surfaces, comparé à octobre 2019. "On observe une très forte demande depuis octobre", explique Mathilde Paignat à BFMTV. La directrice marketing du fabricant savoyard Pochat & Fils note une hausse "de 30% en volume des ventes de notre raclette IGP au rayon libre-service”. Même observation du côté des crémiers et fromagers restés ouverts pendant ce second confinement.

Sur la question d'une éventuelle pénurie, Mathilde Paignat se montre rassurante : "Il peut y avoir des ruptures ponctuelles dans certains rayons, mais nous avons bien anticipé cette hausse des ventes." Tous les adeptes de la raclette devraient donc pouvoir trouver du réconfort avec ce "produit météosensible".

50 nuances de raclette

Chaque année, pas moins de 65.000 tonnes de fromage à raclette sont vendues, soit près d'un kilo par Français. Pour maintenir la popularité de ce plat, les fabricants n'ont pas manqué d'imagination. Il existe aujourd'hui toute une gamme pour satisfaire le plus grand nombre : au lait de chèvre, au poivre, à l'oignon rouge, à l'ail, goût fumé et bien d'autres.

Pour une soirée raclette réussie, n'hésitez pas à suivre les conseils de la rédaction RTL. Épices, accompagnements originaux, renouveau du plateau de charcuterie... Tout pour passer un agréable moment en famille ou entre amis (quand cela sera à nouveau possible évidemment).