La recette de cake marbré sans blancs d'œufs de Cyril Lignac

publié le 26/11/2020 à 11:08

Comment faire un bon gâteau lorsque l'on est intolérant au blanc d'œuf ? Plutôt rare, cette intolérance alimentaire permet tout de même d'utiliser l'autre partie de cet ingrédient. En effet, faire un bon gâteau sans œufs est compliqué, mais possible. Notamment lorsqu'il s'agit d'un cake marbré bien moelleux.



Pour cette recette, il faut tout d'abord séparer les deux parties de l'œuf pour ne garder que le jaune. Comptez cinq jaunes d'œufs pour 130g de sucre pour une pâte bien compacte. Ajoutez ensuite un peu de vanille, 30g de beurre fondu, 70g de crème, 100g de farine et enfin 2g de levure. Vous obtenez ainsi une pâte à la vanille.

Attelez-vous ensuite à la pâte au chocolat. Puisque ce dernier tient bien la recette, il vous faudra retirer un jaune d'œuf comparé à la première préparation. Vous aurez ensuite besoin de 110g de sucre, 65g de chocolat, 30g de beurre, 60g de crème, 90g de farine et toujours 2g de levure. Vos deux appareils sont prêts.

Le cake marbré ne contient pas de blancs montés en neige. On retrouve cette indication dans de nombreuses recettes, y compris celle de la maman de Cyril Lignac. Pourtant, en pâtisserie, ce gâteau se fait "pur jaunes d'œufs". Ensuite, on le trempe dans un sirop pour obtenir une mie vraiment moelleuse et onctueuse.

Pour les intolérants à la totalité de l'œuf, le mieux est de se tourner vers le traditionnel gâteau au yaourt : yaourt, sucre, farine. Une moitié de pâte avec du chocolat, l'autre avec de la vanille. Et voilà un délicieux cake.