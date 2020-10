Cyril Lignac explique la différence entre un œuf mollet et un œuf parfait

publié le 08/10/2020 à 10:18

Quelle est la différence entre un œuf mollet et un œuf parfait et surtout comment les préparer ?



L’œuf mollet est vraiment issu de la cuisine traditionnelle : il faut le cuire 6 minutes dans de l'eau, juste quand ça bout. De son côté, l’œuf parfait, est une technique de cuisson créée par Hervé This, physico-chimiste : lorsqu'on casse cet œuf, le blanc a pris et le jaune est très coulant.

Bien entendu pour ces recettes, on prend des œufs bio. Une fois que votre oeuf mollet est cuit, le chef vous conseille de le casser la coquille et de le mettre dans un bain d'eau glacée, afin d'avoir un œuf mollet très beau et à la découpe, très coulant. Cela se déguste très bien avec une piperade, du chorizo, des encornets, ou sur une tartine de pain avec de l'avocat.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.