Que faire avec du mascarpone ? Les astuces et recettes de Cyril Lignac

publié le 23/11/2020 à 10:24

Que faire avec le mascarpone, ce fromage italien, hormis le classique tiramisu ? Et bien plein de choses. Le mascarpone est très crémeux et très dense, donc à partir du moment où on le fait fondre, il redevient très onctueux. Par exemple, avec un bon risotto, on peut, bien que cela ne rentre pas dans la bible du risotto 100% italien, y ajouter une cuillère de mascarpone pour lui donner un aspect très crémeux.

Pareil à la française avec des oeufs brouillés. Normalement les oeufs brouillés, on les arrête (stoppe la cuisson) avec de la crème liquide, on peut les arrêter avec de la crème fouettée et à ce moment là, rajouter une petite cuillère de mascarpone, ça les rend très crémeux. On peut aussi s'en servir dans des macarons. On prend de la confiture, une pâte à tartiner ou du praliné, qu'on mélange avec du mascarpone pour faire cette pâte qui va à l'intérieur des macarons.

Le mascarpone s'incorpore parfaitement dans une recette de mousse au chocolat, la mousse au chocolat stracciatella, que voici :

- Faites fondre 125g de chocolat blanc avec 10 cl de crème liquide au bain-marie.

- À côté, mélangez 50 cl de crème liquide, 30 g de mascarpone, 20 g de sucre glace, de la vanille et de la chantilly.

- Incorporez le chocolat blanc fondu avec la préparation.

- Hachez 80 g de copeaux de chocolat noir et ajoutez-les au mélange.