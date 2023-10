Affaire Grégory : retour sur les dates clés de l’affaire

Le 16 octobre 1984, le corps sans vie d'un enfant est repêché par un pompier dans la rivière de la Vologne (Vosges). La photo du cadavre du petit Grégory Villemin, quatre ans, pieds et poings liés, choque la France entière. Quelques heures avant cette découverte macabre, une alerte disparition avait été enclenchée.

Le lendemain, une lettre anonyme destinée au père du petit Grégory, Jean-Marie Villemin, est découverte. Postée quelques heures avant la mort de son fils, celle-ci revendique le meurtre : "J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance pauvre con !" Les enquêteurs découvrent que les parents de Grégory sont en réalité victimes d'un corbeau depuis trois ans.



Quelques semaines plus tard, Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemin est inculpé puis écroué pour assassinat suite aux déclarations de sa belle-sœur, Murielle Bolle. Cette dernière se rétracte quelques jours plus tard. Bernard Laroche est, quant à lui, libéré trois mois plus tard contre l'avis du parquet.

Mars 1985 : le père de Grégory tue le principal suspect

Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin, persuadé de la culpabilité de son cousin dans la mort de son fils, l'abat à son domicile d'un coup de fusil. Le lendemain, il est inculpé pour meurtre, puis incarcéré. Quatre mois plus tard, le juge Lambert, en charge de l'affaire, inculpe la mère de Grégory, Christine Villemin, pour l'assassinat de son propre fils.