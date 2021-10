Affaire Grégory : quel rôle a joué Jacqueline Jacob, désignée comme le corbeau ?

Des gendarmes devant la maison de Marcel et Jacqueline Jacob, à Aumontzey dans les Vosges

37 ans après les faits, le mystère plane toujours autour de l'affaire Grégory. Le 16 octobre 1984, le petit Grégory était retrouvé dans la Vologne pieds et poings liés. Le lendemain, un mystérieux corbeau revendiquait le meurtre par téléphone, et les parents Jean-Marie et Christine Villemin recevaient une lettre anonyme.

L'enquête a été relancée après le témoignage troublant de René Jacob. À l'occasion d'un documentaire diffusé sur TF1, lundi 4 octobre, le frère aîné de Marcel Jacob et oncle de Jean-Marie Villemin, a cru reconnaître la voix du corbeau, dans un enregistrement que lui a fait écouter un journaliste. "C'est Jacqueline ça", a lâché le vieil homme avant de revenir sur ses propos, lorsqu'un journaliste lui demande si la voix ressemble à celle de Jacqueline Jacob, "ça, je ne peux pas vous dire".

Qui est Jacqueline Jacob ? Quel rôle aurait-elle joué ? RTL fait le point.

La piste d'un complot familial

Jacqueline Jacob est la grand-tante de Grégory. La piste d'un complot familial est l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs. Jaloux de Jean-Marie Villemin, son cousin Bernard Laroche, son oncle et sa tante les époux Jacob ainsi que sa cousine Murielle Bolle s'en seraient pris au petit Grégory.

En 2017, Jacqueline a été mise en examen avec son mari Marcel et Ginette Villemin, tante de Grégory, pour enlèvement et séquestration suivie de mort et placée en détention. Ces trois mises en examen seront annulées en mai 2018 pour des raisons de procédure.

En 2021, une expertise sur les lettres du ou des "corbeaux" grâce à la stylométrie, science ancienne qui se targue de pouvoir identifier les auteurs de textes, ont désigné Jacqueline comme la principale auteure des lettres anonymes. Toutefois, cette technique n'apporte pas de preuves mais de simples présomptions.

Reste encore à connaître les résultats des prélèvements ADN dans l'entourage du petit garçon de 4 ans et de ses parents, grâce à l'ADN de parentèle qui permet de remonter à partir d'une empreinte génétique vers des membres d'une même famille. La Cour a également accepté les prélèvements génétiques de 37 nouvelles personnes, principalement des collègues et protagonistes de l'époque.