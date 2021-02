Affaire Grégory : la haine entre les Villemin et les Jacob, une rivalité ancestrale

publié le 13/02/2021 à 07:00

"Les enquêteurs n’excluent pas l’hypothèse d’une vengeance familiale." Le 16 octobre 1984, c'est ainsi que le flash radio annonçant la découverte du corps du petit Grégory Villemin se termine. L'enfant de quatre ans vient d'être retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, une rivière des Vosges, et déjà les soupçons se tournent vers les membres de sa propre famille.

Depuis plusieurs années, les parents de Grégory, Jean-Marie et Christine Villemin, sont victimes de corbeaux : presque tous les jours, tous deux reçoivent coups de téléphones et lettres anonymes les menaçant parfois du pire.

Pour les enquêteurs de la gendarmerie, il est évident que ces missives viennent de la famille plus ou moins proche : les détails sont trop précis pour émaner de simples canulars. Deux clans se dessinent alors rapidement : les Villemin d'un côté, les Jacob de l'autre. Une rivalité qui remonte au début du XXème siècle.

"C'est une haine ancestrale qui s'est transmise, j'ai presque envie de dire que Jean-Marie a hérité de la haine dont ses parents étaient victimes", raconte Michel Mary qui a couvert l'affaire Grégory pour Le Nouveau Détective. Dans le dernier épisode du podcast Les Voix du Crime, le journaliste relate les décennies de rivalités entre les familles Jacob et Villemin.

Mauvaises réputations

Tout a commencé dans les années 1930. "Du côté des Villemin, les choses ne sont pas simples, explique Michel Mary. Le père de Jean-Marie, se marie à une Jacob qui est enceinte de quelqu'un d'autre. Lui-même avait déjà mauvaise réputation parce que son père s'était pendu et que sa mère avait tué son enfant de 4 ans."

Des histoires passées qui ternissent la réputation des Villemin. "C'est une famille un peu noire et les Jacob n'ont pas envie que les Villemin viennent entacher l'image des Jacob", résume Michel Mary.

Dans un hors-série consacré à l'affaire Grégory, Le Nouveau Détective fait resurgir de multiples anecdotes. Comme celle du mariage de Christine et Jean-Marie Villemin. Le couple ne s'est pas uni dans le faste, chacun trop effrayé à l'idée de réunir les deux clans le temps des célébrations. Tout fût organisé dans l'intimité. "Juste les parents et les deux témoins, parce qu'ils avaient bien compris que ce n'était pas la peine d'organiser une grande fête, explique Michel Mary. Ça risquait d'attiser encore plus la jalousie des uns et des autres."

Un canapé en cuir

Ces rivalités sont entretenues par la réussite de Jean-Marie Villemin. Devenu contre-maître au début des années 1980, le jeune homme investit dans un chalet, s'achète deux voitures et... du beau mobilier. Ce qui attise les jalousies.



Deux jours avant le crime, il reçoit ainsi la visite de son frère Michel et de sa femme, Ginette. Tous deux lui demandent conseil pour acheter une voiture. Jean-Marie vient lui d'acquérir un canapé en cuir dont il ne cesse de parler. "On peut imaginer que c'est le déclic, glisse Michel Mary. En tout cas, c'est une hypothèse." Ni Michel ni Jacqueline n'ont été suspects dans l'affaire, mais Bernard Laroche, un cousin dont ils étaient proches, fût longtemps tenu pour coupable... Jusqu'à son meurtre par Jean-Marie Villemin.